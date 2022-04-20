Украинские военные готовы выйти из Мариуполя: В «Азове» озвучили условия

Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь («Калина») подтвердил, что украинские военные готовы выйти из Мариуполя, но с оружием и при международном посредничестве. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в телеграм.



Он сообщил, что состоялся разговор с высшим политическим руководством страны, в частности, советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком и главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией.



Они заявили, что они готовы приехать в город Мариуполь на переговоры с помощником президента РФ Владимиром Мединским и депутатом Госдумы Леонидом Слуцким по вопросу эвакуации военного гарнизона, который остался в Мариуполе.



«Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из города Мариуполя со своим стрелковым оружием, чтобы спасти личный состав, вверенный нам, чтобы эвакуировать наших раненых и забрать тела погибших и похоронить их с почестями на территориях, неподконтрольных Российской Федерации», — сказал замкомандира «Азова».



От имени полка он призвал весь цивилизованный мир присоединиться к гарантиям безопасности.



«Также я акцентирую на том, что условия РФ по сдаче оружия и сдаче в плен наших защитников мы не поддерживаем», — подчеркнул Паламарь.



Он добавил, что полк «Азов» призывает прекратить бомбардировки и ввести «режим тишины», чтобы забрать тела погибших украинских военных и чтобы гражданские могли спокойно выйти с территории «Азовстали».

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергей Волынский («Волына») призвал мировых лидеров организовать эвакуацию всех военных и мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе в третью страну.