Подоляк и Арахамия подтвердили готовность приехать на переговоры в Мариуполь

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердили готовность приехать в Мариуполь для переговоров об эвакуации мирных жителей и украинских военных.



«Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе», — написал Подоляк в Твиттере.



По его словам, формат может быть «один на один» или «два на два».



«Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои. Потому что они в моем сердце. Навсегда. Без вариантов», — подчеркнул советник главы ОП.



«Мы с Михаилом Подоляком готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной по эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей. Представители нашей делегации поддерживают постоянную связь с украинскими силами в Мариуполе», — сообщил Давид Арахамия в своем телеграм-канале.



Он подтвердил, что сегодня в разговоре с защитниками города было озвучено предложение провести в Мариуполе переговорный раунд по эвакуации украинского военного гарнизона.



«Со своей стороны мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение российской стороны», — подчеркнул глава фракции «Слуга народа».