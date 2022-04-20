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Подоляк и Арахамия подтвердили готовность приехать на переговоры в Мариуполь

20 апреля 2022, 22:55

Подоляк и Арахамия подтвердили готовность приехать на переговоры в Мариуполь

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердили готовность приехать в Мариуполь для переговоров об эвакуации мирных жителей и украинских военных.

«Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе», — написал Подоляк в Твиттере.

По его словам, формат может быть «один на один» или «два на два».

«Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои. Потому что они в моем сердце. Навсегда. Без вариантов», — подчеркнул советник главы ОП.  

«Мы с Михаилом Подоляком готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной по эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей. Представители нашей делегации поддерживают постоянную связь с украинскими силами в Мариуполе», — сообщил Давид Арахамия в своем телеграм-канале.

Он подтвердил, что сегодня в разговоре с защитниками города было озвучено предложение провести в Мариуполе переговорный раунд по эвакуации украинского военного гарнизона.

«Со своей стороны мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение российской стороны», — подчеркнул глава фракции «Слуга народа».

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