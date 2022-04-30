В Херсонской области пропали мобильная связь и интернет

Мобильная связь и интернет в Херсонской области недоступны. Об этом сообщил замглавы комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко.



«В Херсонской области исчезла мобильная связь и интернет всех операторов. Без связи остались Херсон, Каховский район, Новотроицкая и Чаплинская громады и частично Запорожская область», — рассказал он.



Эту информацию подтвердил «Интерфакс-Украина» один из мобильных операторов.



«Из того, что удалось узнать, скорее всего, произошла авария оптоволоконного кабеля одного из магистральных операторов на участке Херсон-Николаев», — отметил Федиенко.



Он напомнил, что в этом регионе сейчас ведутся военные действия.