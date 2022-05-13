Мэр Славянска опроверг слухи о том, что в пустые квартиры жителей заселяются военные

Мэр Славянска Вадим Лях опроверг служи о том, что в пустые квартиры жителей Славянска, выехавших из города, не заселяют военных.



«Это обращение записал для тех, кто находится в эвакуации и переживает за свое имущество.

В последнее время поступают звонки по поводу того, что в пустые дома славянцев якобы заселяются военные. Я не знаю, кто распускает эти слухи. Но точно знаю, что они не соответствуют действительности», — заявил он.



Также Лях отметил, что задача горожан помочь армии защитить город, «не превратить его в новую Волноваху или Попасную, не нагоняя панику». Он заверил, что все выехавшие из Славянска могут быть спокойными.





Ранее в Донецкой ОВА заявили, что под российским огнем находятся населенные пункты Донецкой области по всей линии фронта, а самые массированные обстрелы – на Авдеевском направлении.