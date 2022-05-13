Под российским огнем находятся населенные пункты Донецкой области по всей линии фронта, самые активные обстрелы – на Авдеевском направлении. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, второй день подряд российские войска наносят удар по Авдеевскому коксохимическому заводу, в результате чего один работник был ранен и повреждена часть оборудования. Из-за обстрелов и бомбардировок сегодня утром Авдеевка была обесточена. Вчера, 12 мая, войска РФ нанесли два авиаудара по городу, убив одного человека и ранив еще одного. В ночь с 12 на 13 мая, как сообщает Павел Кириленко, по Авдеевке дважды отработала вражеская артиллерия.

За прошедшие два дня в Авдеевке повреждено, по меньшей мере, 11 домов.



По словам Павла Кириленко, вчера, 12 мая, в Очеретинской общине россияне применили «Смерчи», сегодня также продолжаются обстрелы.



В Торецке вчера был ранен один человек, повреждены 5 домов. В результате обстрела произошел пожар на одном из предприятий города, который оперативно ликвидировали спасатели. Также два дома повреждены от попадания управляемым ПТУРом в Светлодарске, жители были эвакуированы ранее.



Войска РФ осуществляют попытки прорыва обороны украинских защитников на Очеретинском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Все три атаки были отражены ВСУ.



Павел Кириленко отметил, что самой болезненной точкой и не только на Донбассе остается Мариуполь. Находящихся на заводе «Азовсталь» защитников города продолжает обстреливать вражеская авиация, стреляют ракетами, с кораблей, танков и артиллерии.



Глава Донецкой областной военной администрации от лица украинского государства обратился к международным организациям с призывом спасти жизни украинских воинов.