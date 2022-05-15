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На «Азовстали» находится около 600 раненых военных, 40 из них — в очень тяжелом состоянии

15 мая 2022, 18:57

На «Азовстали» находится около 600 раненых военных, 40 из них — в очень тяжелом состоянии

Около 600 раненных защитников Мариуполя, 40 из которых — в очень тяжелом состоянии, находятся на территории заблокированного российскими силами завода «Азовсталь».

Об этом сообщил командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины Денис Шлега.

«На данный момент у нас насчитывается около 600 раненных, и около 40 человек — в очень тяжелом состоянии», — сказал он в эфире национального телемарафона.

Он подчеркнул, что медикаментов и медицинских инструментов «очень и очень не хватает».

«Поэтому все, кто принимает решение и воюет сейчас на позиции, — мы боремся, держимся, но у раненых ситуация сложная», — добавил Шлега.

Украинские военнослужащие на «Азовстали» призывают иностранных лидеров и все международное сообщество добиться провевдения процедуры экстракции — эвакуации военных в третью страну-посредницу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила много вариантов для эвакуации своих военных с территории «Азовстали». Однако Россия не дает согласия ни на один из них.

В частности, вице-премьер Ирина Верещук озвучила украинское предложение обменять тяжелораненых защитников «Азовстали» на военнопленных россиян.

Жены украинских военных, которые находятся на «Азовстали», призывают мировое сообщество добиваться освобождения путем «экстракции» всего гарнизона, а не только тяжелораненых, потомучто на заводе почти не осталось воды, еды и медикаментов.

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