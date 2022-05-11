Украина предложила обменять тяжелораненых защитников «Азовстали» на военнопленных россиян

Украина предложила провести обмен, чтобы спасти защитников «Азовстали». Но договоренности об этом пока не достигнуты, сообщила вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



Она подчеркнула, что по состоянию на данный момент, военным путем деблокировать «Азовсталь» невозможно, и защитники Мариуполя сдаваться в плен не хотят.



«Россияне не соглашаются на "экстракшн". Это реальность, но от россиян это не удивительно», — отметила Верещук.



По ее словам, правительство прорабатывает разные варианты, и в качестве первого шага, Москве предложили обмен тяжелораненых украинских военных на российских военнопленных.



«Мы вывозим наших тяжелораненых ребят из "Азовстали" по гуманитарному коридору. В то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных. Договоренности еще нет. Переговоры продолжаются», — сообщила Верещук.