Россия блокирует все варианты: Зеленский — об эвакуации военных с «Азовстали»

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила много вариантов для эвакуации своих военных с территории «Азовстали». Однако Россия не дает согласия ни на один из них.



В обращении к руководству Республики Мальта президент отметил, что в Мариуполе до сих пор остаются его защитники, они продолжают сопротивление на территории завода «Азовсталь».



«Мы применяем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для них. Но Россия пока не дает согласия на любой из многих предложенных вариантов», — сказал Зеленский.



По его словам, Украина запрашивала у партнеров и необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь и спасти всех людей — и военных, и гражданских.



«Но именно того оружия именно в таком объеме, который нужен для деблокады Мариуполя, у нас пока нет», — констатировал Зеленский.