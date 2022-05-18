В «ДНР» заявили, что военных с «Азовстали» будут «судить»

Украинских военных, которые вышли из своих укрытий на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, собираются «судить». Об этом заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



Пушилин уверяет, что «если противник сложил оружие, то его дальнейшую судьбу решает суд», а украинских военнослужащих называет «военными преступниками». «Преступники», по заявлению главы «ДНР», это и командиры, и те, кто исполняют их приказы, а также те, кто «несет нацистскую идеологию».



Вопрос «юрисдикции» в отношении украинских военных, как утверждает Пушилин, еще не решен. Он не знает, кто будет «судить»: Россия, «ДНР» или «ЛНР». Но, по заверению главы группировки «ДНР», это должен быть «трибунал», и он «должен носить международный масштаб».

16 мая начался согласованный Украиной и Россией выход Мариупольского гарнизона с заблокированной «Азовстали». По данным Минобороны Украины, за первый день в Новоазовск вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. Оба населенных пункта подконтрольны группировке «ДНР».



По данным Минобороны РФ, за два дня с «Азовстали» вышли в общей сложности 959 военных.



В «ДНР» заявили, что доставленных в Еленовку украинских военных допрашивают в СИЗО.



Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что «высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава».



Украинская сторона называет выход военных с «Азовстали» «спасательной операцией», российская — «сдачей в плен».



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