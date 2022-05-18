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Вчера с «Азовстали» вышло почти 700 украинских военных — Минобороны РФ

Обновлено
18 мая 2022, 11:00

Вчера с «Азовстали» вышло почти 700 украинских военных — Минобороны РФ

Автобусы с украинскими военными с «Азовстали» 17 мая. Фото: Reuters Автобусы с украинскими военными с «Азовстали» 17 мая. Фото: Reuters

Ввчера, 17 мая, из своих укрытий на территории завода «Азовсталь» вышло порядка 600 украинских военных. Об этом заявил командир батальона «Восток» группировки «ДНР» Александр Ходаковский.

По его словам, выход осуществлялся до 22:00. «Через наш участок вышло около шестиста человек, утром пока тишина», — подчеркнул Ходаковский.

Обновлено. Минобороны России заявило, что за сутки «сдались в плен» 694 вышедших с «Азовстали» украинских военных, в том числе 29 раненых.

По сообщению российского ведомства, с 16 мая с «Азовстали» вышли в общей сложности 959 военных, в том числе 80 раненых, из них 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещен в больницу подконтрольного «ДНР» Новоазовска.

Также Минобороны РФ опубликовало новое видео выходы украинских военных с территории комбината.

16 мая начался согласованный Украиной и Россией выход Мариупольского гарнизона с заблокированной «Азовстали». По данным Минобороны Украины, за первый день в Новоазовск вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. Оба населенных пункта подконтрольны группировке «ДНР».

В «ДНР» заявили, что доставленных в Еленовку украинских военных допрашивают в СИЗО.

Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что «высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава».

Украинская сторона называет выход военных с «Азовстали» «спасательной операцией», российская — «сдачей в плен».

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