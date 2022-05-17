Гуманитарная операция на «Азовстали» продолжается, заявила Верещук

В интересах сохранения жизней вчера, 16 мая, с территории завода «Азовсталь» были эвакуированы 52 тяжелораненых украинских военнослужащих. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



К тому же она выразила надежду, что после стабилизации состояния здоровья защитников Мариуполя Украина обменяет их на русских военнопленных.



«Работаем над последующими этапами гуманитарной операции», — написала Верещук в своем телеграм-канале.



Сегодня же в группировке «ДНР» заявили, что порядка 200 украинских военных, которые вчера, 16 мая, вышли с «Азовстали» в оккупированном Мариуполе, были доставлены в «исправительные учреждения» для «проведения допросов».



