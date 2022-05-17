«ДНР»: Часть вывезенных с «Азовстали» украинских военных доставлены в тюрьму для допросов

Порядка 200 украинских военных, которые вчера вышли с «Азовстали» в оккупированном Мариуполе, доставлены в «исправительные учреждения» группировки «ДНР» для «проведения допросов».



Об этом сообщил телеграм-канал «ДНР» «Республиканский актив», который подконтролен руководству формирования.



Утверждается, что «следствие» будет устанавливать «причастность каждого из них к преступлениям против мирного населения», а затем военных «ждет суд».



Другая часть защитников Мариуполя — более 50 человек — находятся в больницах подконтрольного российским силам Новоазовска на юге Донецкой области, где, как сообщают в «ДНР», им оказывают медицинскую помощь.

В «ДНР» сообщают, что часть вывезенных с «Азовстали» украинских военных доставлены в «исправительные учреждения ДНР» для «проведения допросов» pic.twitter.com/uCpI3jgPhq — Новости Донбасса (@novostidnua) May 17, 2022

16 мая состоялась согласованная Украиной и Россией эвакуация части Мариупольского гарнизона с «Азовстали». По данным Минобороны РФ, в Новоазовск вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. Оба населенных пункта подконтрольны группировке «ДНР».



Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



В Генеральном штабе ВСУ отметили, что «высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава».



Украинская сторона называет выход военных с «Азовстали» «спасательной операцией», российская — «сдачей в плен».