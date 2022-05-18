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Пушилин заявил, что командование «Азова» еще не покинуло «Азовсталь»

18 мая 2022, 20:51

Пушилин заявил, что командование «Азова» еще не покинуло «Азовсталь»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что командование полка «Азов» еще не покинуло территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает Reuters.

Сколько украинских солдат остается внутри завода, пока неизвестно.

По данным Минобороны РФ, за два дня с «Азовстали» вышли в общей сложности 959 военных.

16 мая начался согласованный Украиной и Россией выход Мариупольского гарнизона с заблокированной «Азовстали».

В «ДНР» заявили, что доставленных в Еленовку украинских военных допрашивают в СИЗО.

Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что «высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава».

Украинская сторона называет выход военных с «Азовстали» «спасательной операцией», российская — «сдачей в плен».

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