Пушилин заявил, что командование «Азова» еще не покинуло «Азовсталь»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что командование полка «Азов» еще не покинуло территорию комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает Reuters.



Сколько украинских солдат остается внутри завода, пока неизвестно.



По данным Минобороны РФ, за два дня с «Азовстали» вышли в общей сложности 959 военных.

16 мая начался согласованный Украиной и Россией выход Мариупольского гарнизона с заблокированной «Азовстали».



В «ДНР» заявили, что доставленных в Еленовку украинских военных допрашивают в СИЗО.



Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



В Генеральном штабе ВСУ отметили, что «высшим военным командованием был отдан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали", сохранить жизнь личного состава».



Украинская сторона называет выход военных с «Азовстали» «спасательной операцией», российская — «сдачей в плен».