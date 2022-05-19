В Мариуполе оккупанты разбирают завалы Драмтеатра и вывозят тела погибших

В Мариуполе оккупанты продолжают разбирать завалы разрушенного ними Драмтеатра. Под завалами находят тела погибших мирных жителей. Об этом заявил советник легитимного мэра города Петр Андрющенко.



«Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма. Территорию расчистки охраняют и не дают доступ местным», — сообщил Андрющенко.



Советник легитимного мэра города добавил, что оккупанты продолжают операцию по сокрытию последствий военных преступлений.

Как сообщалось, российские войска в марте разрушили здание драмтеатра в Мариуполе авиационным ударом. По разным оценкам, во время обстрела погибли от 300 до 600 человек, которые пытались спасти свои жизни в укрытии.