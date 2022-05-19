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ВСУ освободили уже 23 населенных пункта на Харьковщине. Оккупанты усиливают обстрелы

19 мая 2022, 22:43

ВСУ освободили уже 23 населенных пункта на Харьковщине. Оккупанты усиливают обстрелы

Сегодня российские силы наносили удары по Харькову и области и ночью, и днем. Среди мирных жителей есть жертвы. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Утром РФ обстреляли Киевский район Харькова, в результате чего повреждена котельная одного из медицинских учреждений. Около 12 часов произошел обстрел Северной Салтовки – один человек ранен. Около 13 часов оккупанты обстреляли Большие Хутора. К сожалению, получили осколочные ранения женщина и ребенок 13 лет. В результате обстрела Чугуевского района ранен парень 17 лет, в Балаклейской громаде получила взрывные травмы один женщина. К сожалению, в Циркунах погиб 64-летний мужчина», — рассказал Синегубов.

Он попросил жителей не игнорировать воздушные тревоги и не посещать территорию Саржиного Яра и лесопарка, поскольку оккупанты там оставили очень много «взрывных» сюрпризов. На местах работают пиротехники и зачищают территорию.

«Наши Вооруженные Силы наносят урон врагу. Постепенно занимают стратегические высоты и контратакуют. За 2 недели наши защитники освободили 23 населенных пункта Харьковщины!», — резюмировал Синегубов.

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