Генштаб: Украинские военные освободили Дементиевку на Харьковщине

Вооруженные Силы Украины освободили село Дементиевка в Харьковской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.



«По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Терновая, боевые действия продолжаются», — говорится в сообщении.



В Генштабе отметили, что на Харьковском направлении основные усилия оккупанты сосредоточили на удержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений ВСУ.



«Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций», — добавили в Генштабе.

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