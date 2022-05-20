Оккупанты атакуют Северодонецк, Лиман, Бахмут — сводка

Сегодня российские силы вели наступление на Лиманском, Северодонецком и Бахмутском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.



«На Лиманском и Северодонецком направлениях противник обстреливал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Северск, Лисичанск и Северодонецк. На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии ведет наступление, пытается овладеть новыми рубежами в районе населенного пункта Попасная, успеха не имеет», — говорится в сообщении.



Генштаб также информирует, что на Кураховском направлении при поддержке артиллерии и штурмовой авиации оккупанты вели наступление в направлении поселка Новомихайловка (10 км к югу от Марьинки), успеха не имели.



Кроме того, на Славянском направлении россияне основные усилия сосредотачивали на ведении наступательных действий, перегруппировке войск, накоплении материально-технических ресурсов.



«В Мариуполе враг проводит фильтрационные мероприятия по отношению к местному населению», — отметили в Генштабе.