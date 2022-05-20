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Россияне наступают на Лисичанск и Северодонецк, — сводка Генштаба ВСУ

20 мая 2022, 07:45

Россияне наступают на Лисичанск и Северодонецк, — сводка Генштаба ВСУ

Российские войска проводят наступательную операцию в Луганской области в районах Лисичанска и Северодонецка. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Отмечается, что на Северодонецком направлении противник вел штурмовые действия в направлении Северодонецка, успеха не имел, понес потери и вынужден отступить. Велись боевые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии и минометов, оккупанты наступали в районе Выскривы, одновременно пытались улучшить тактическое положение своих подразделений недалеко от Владимировки и Васильевки. Они понесли потери в районе Александрополья.

На Авдеевском направлении противник при поддержке артиллерии вел штурмовые и наступательные действия в районе Веселого. Понес потери и отступил.

На Кураховском направлении противник совершал массированные артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры, в том числе из реактивных систем залпового огня. Вел наступление в районах Новомихайловки и Александровки, успеха не имел.

На Славянском направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районе Довгенького, Большой Камышевахи и Долины.

На Донецком направлении россияне активизировали наступательные и штурмовые действия по улучшению тактического положения. Наносили огневое поражение из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и оперативно-тактической авиации с целью разрушения фортификационных сооружений украинских подразделений вдоль всей линии столкновения.

На Лиманском направлении противник производит периодические обстрелы гражданской инфраструктуры в районах Дибровы и Закотного.

На Новопавловском и Запорожском направлениях огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов противник поражал инфраструктуру и мирные домохозяйства, вел контрбатарейную борьбу. В районе Новодаровки понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

На Харьковском направлении противник основные усилия сосредоточивает на содержании занятых рубежей. Пытается проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. Ведет усиленную воздушную разведку с применением БПЛА. Продолжались боевые действия в районе Терново и Веселое. Кроме того, российские обстрелы зафиксированы вблизи Русских Тишков.

На Северском направлении противник производит инженерное оборудование позиций в районе Азаровки Брянской области. Совершил обстрелы из артиллерии и минометов населенных пунктов Бояро-Лежачи, Бруски, Старые Вырки Сумской области и Гремяч Черниговской области.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и положении подразделений вооруженных сил республики Беларусь не отмечается. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории республики Беларусь.

В Южнобужском направлении захватчики активных боевых действий не проводили. Обстреливали жилые дома с применением минометов и ствольной артиллерии. Продолжали инженерное оборудование позиций и второй линии обороны. Сохраняется высокая вероятность продолжения боевых действий для улучшения тактического положения и выхода на административную границу Херсонской области.

На Бессарабском направлении ситуация осталась без существенных изменений.

Корабельные группировки противника в Черном и Азовском морях продолжают блокирование гражданского судоходства.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отражены 14 атак, уничтожены 8 танков, 14 единиц боевой бронированной техники и 6 единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА типа «Орлан-10».

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