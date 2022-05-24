Мобилизованные «ДНР» обвинили Пушилина во лжи

Мобилизованные на войну с Украиной жители Донбасса записали открытое обращение к главе группировки «ДНР» Денису Пушилину, в котором уличили его во лжи и потребовали демобилизации. Видео обращения выложил телеграм-канал «Бэтмен ДНР», позже этот ролик также опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.



На видео, как утверждается, заснят личный состав 3-го стрелкового батальона 105-го стрелкового полка воинской части 08818. Они обвинили руководство «ДНР» в обмане. По словам мобилизованных, им обещали, что резервисты будут принимать участие в «восстановлении правопорядка» на «освобожденных территориях», а также занимать третью линию обороны, но по факту их, неопытных, бросили на передовую в Мариуполь.



Читавший обращение к Пушилину отметил, что у его подразделения большие потери личного состава, они морально и физически истощены, и, несмотря на это, их перекинули в так называемую «ЛНР», которую он назвал «другим государством».



Ранее мы сообщали о допросе СБУ на котором пленные участники боевых действий на стороне оккупантов из ОРДЛО заявили, что на войну против Украины группировка «ДНР» «мобилизирует» в том числе людей с разными группами инвалидности.