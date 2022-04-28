«ДНР» признала плохое обеспечение мобилизованных: Нужно добыть в бою

В группировке «ДНР» признали, что мобилизованные на фронт местные жители плохо обеспечены оружием и амуницией.



По словам «замминистра информации» Даниила Безсонова, все это приходится добывать в бою.



«Изначально они хуже обеспечивались, чем регулярные наши войска. Но в бою многие <...> очень много добыли трофеев серьезных по экипировке, амуниции», — сказал он в эфире канала «Соловьев.Live».



При этом Безсонов признает, что участие мобилизованных в боях против украинских сил «тяжелый вопрос», потому что среди них «есть потери».



Сколько именно призывников погибло, он не уточнил.

В середине февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали всеобщую мобилизацию, которая по факту оказалась принудительной.