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Министр обороны Украины обратился к жителям оккупированных районов Донбасса

22 марта 2022, 17:35

Министр обороны Украины обратился к жителям оккупированных районов Донбасса

Министр обороны Алексей Резников обратился к жителям оккупированной части Донбасса и призвал их не принимать участие в боевых действиях против Украины.

«Жителям Донецка, Луганска, Макеевки, Горловки, Енакиево, Алчевска, Красного Луча, Краснодона и других городов нашего Донбасса. Кремль развязал полномасштабную войну, прикрываясь словами, что "вас нужно защитить". Вы лучше меня знаете, чем на самом деле обернулась эта "защита". Не только для Украины вообще — но и для вас. Для ваших близких и соседей. Вы лучше меня знаете, что за три недели эскалации в ваших городах уже сотни убитых. Обычных людей. Которых забрали с заводов и шахт, вручили автомат и бросили под пули», — написал Резников на своей Facebook-странице.

Он отметил, что в последние дни украинская армия все чаще берет в плен людей, которых российские оккупанты насильственно мобилизовали и бросили в бой как пушечное мясо.

«Мобилизованные из "ДНР" и "ЛНР" не входят в статистику потерь российской армии, потому что для Москвы вы только расходный материал. Для них вас нет. Вскоре количество убитых жителей ОРДЛО пойдет на тысячи», — подчеркнул министр обороны.

Он написал, что россияне сейчас стирают с лица земли Мариуполь, уничтожена Волноваха и ряд других городов, разрушены предприятия, школы, больницы, дороги.

«Вы наверняка видите, что планы россиян идут прахом. Украинские воины уже уничтожили более 15 тысяч русских солдат. Россия проиграет эту войну и упадет в хаос. Ей будет точно не до вас. Хочу сказать. Мы по-прежнему считаем вас гражданами Украины. Мы считаем вас своими. Если вы не совершали преступления — вам ничего не угрожает. С каким-либо разногласиями разберемся впоследствии. Вся наша страна — это разные украинцы, мы можем себе позволить быть разными, потому что мы свободный народ. Но мы едины. Старайтесь любым способом уклониться от насильственной мобилизации. Это сохранит вам жизнь», — отметил Резников.

«Если вас все равно забрали в российские войска, старайтесь как можно быстрее перейти на сторону украинской армии. Все, кто уже сдал оружие — в безопасности. Мы разберемся со всеми формальностями. Главное — избежать непоправимого и сохранить жизнь. Если вы совершили злодеяние, но хотите спастись — бегите. Или сдайтесь. Только очень быстро. Деятельное раскаяние будет учтено. Если вы сдаетесь с техникой или поможете пленить российского офицера, можете рассчитывать на смягчение наказания. И это будет справедливый суд, а не судилище, к которому вас пытались приучить за эти 8 лет», — добавил министр обороны.

Он подчеркнул, что совершившие преступления после отбывания наказания будут иметь возможность вернуться к нормальной жизни.

Резников также обратился к матерям, женам и подругам тех, кто может попасть к российским оккупантам.

«Прячьте ваших близких. Укрывайте от беды. Они потом вас поблагодарят и вы вместе порадуетесь. Не верьте российской пропаганде, она несет только горе и смерть. Слушайте свое сердце. Украина обеспечит мир и благополучие всех наших регионов, которые сейчас терзает война. Вместе мы сделаем это скорее», — отметил министр обороны.

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