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Правозащитники рассказали, что делать мобилизованным в Крыму и ОРДЛО

04 марта 2022, 23:03

Правозащитники рассказали, что делать мобилизованным в Крыму и ОРДЛО

Жители оккупированных территорий Крыма и Донбасса, которых заставили вступить в ряды вооруженных сил России или группировок «ДНР» и «ЛНР», будут рассматриваться как жертвы военных преступлений. Правозащитники приводят перечень действий, которые стоит предпринимать в случае принудительного призыва.

Они отмечают, что все жители Крыма и ОРДЛО, даже те, кто был вынужден взять российский паспорт, остаются гражданами Украины. Виновные в их принудительном призыве понесут уголовную ответственность по статье 438 КК Украины (10-15 лет лишения свободы) в судах Украины, либо в Международном уголовном суде за нарушение по статье 8-2 (b) xv Римского статута.

Что делать, если вас призвали оккупационные администрации.

1. Саботируйте службу в войсках агрессора.

- Лично избегайте получения повесток и звонков с оккупационных «военкоматов».

- Смените свой номер телефона или временно прекратите его использование.
Временно измените место жительства и не сообщайте о нем любым способом.

- Если с вами все же вышли на связь, не отказывайтесь прямо от исполнения «воинского долга», а обоснуйте причины, почему вы не можете служить. Список причин здесь.

2. Если вас все-таки мобилизовали.

- Как только вы попадете на подконтрольную территорию Украины (столкнетесь с украинской армией), при первой же возможности сдавайтесь в плен и сообщайте, что вы гражданин Украины с территории Крыма, Донецкой и Луганской областей (даже если у вас при себе нет подтверждающих документов, мы установим это). Тогда вы останетесь для Украины лишь жертвами военного преступления и сможете позже безопасно вернуться домой живыми.

- Не исполняйте незаконных приказов, не стреляете в мирное население и гражданские объекты. Если вы это сделаете, такие действия будут квалифицированы как преступления без сроков давности и рано или поздно вам за это придется ответить перед судом.

Те, кто добровольно присоединился к вооруженным силам РФ или боевикам «ДНР/ЛНР» и участвует в войне с Украиной, будет обвинен в преступлении по национальному законодательству Украины — до 15 лет лишения свободы.

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