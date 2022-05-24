В Славянске обещают избежать дефицита хлеба, несмотря на отключение газа

Из-за отключения газа в Славянске возник ажиотаж с хлебом. Мэр города Вадим Лях уверяет, что оставшихся людей обеспечат хлебом.



Он заявил, что еще утром провел совещание, посвященной этой проблеме, в котором приняли участие руководители торговых предприятий. Сейчас, по его словам, они отлаживают новые логистические цепочки поставок.



«Будем завозить хлеб из других городов, в основном — из Днепропетровской области. Пару дней небольшие перебои. Но если не устраивать панику, они будут минимизированы», — рассказал Лях.



Сегодня хлеб, по его словам, можно купить в магазинах «Чудо», «Южанке», «Соняшнике», «Привокзальном». Еще в некоторых магазинах хлеб появится после обеда, а в славянский «Фрешмаркет» хлебобулочные изделия завезены из Дружковки.

Накануне Донецкая области фактически осталась без газоснабжения из-за боевых действий.