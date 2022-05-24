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Славянск подвергся обстрелу, мэр показал разрушения и призвал к эвакуации

24 мая 2022, 16:06

Славянск подвергся обстрелу, мэр показал разрушения и призвал к эвакуации

Последствия обстрела Славянска. Фото: ВГА Последствия обстрела Славянска. Фото: ВГА

Славянск вновь подвергся обстрелу, есть разрушения. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

«Кассетные снаряды прилетели по частной застройке одного из микрорайонов. Жертв удалось избежать только потому, что люди из домов уже выехали», — проинформировал Лях.

Мэр подчеркнул, что оставаться в городе небезопасно.

«Обстрелы становятся все более разрушительными. Опыт соседних громад говорит о том, что уезжать нужно сейчас, пока имеется такая возможность. Завтра будет автобус на Днепр. В четверг — в Ровенскую область. Примите решение, не подвергайте опасности себя и своих близких, эвакуируйтесь!», — призвал Лях.



Ранее сообщалось, что из-за отключения газа в Славянске возник ажиотаж с хлебом. 

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