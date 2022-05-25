Кулеба и Ермак призвали партнеров поскорее передать Украине РСЗО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак призвали партнеров дать Украине ракетные системы залпового огня.



«Четыре буквы могут помочь Украине: отбить наступление русских на Донбассе, сорвать планы РФ по аннексии Херсона, остановить российские пытки, изнасилования и другие ужасные нарушения прав человека на оккупированных территориях, разблокировать экспорт и предотвратить глобальный продовольственный кризис. Эти четыре буквы: РСЗО», — написал Кулеба у себя в Twitter.



«Именно то, что нам нужно сегодня – РСЗО и системы ПВО. Мы ждем этих вооружений и призываем наших партнеров передать их нам, без лишних колебаний», — подчеркнул глава ОП Андрей Ермак.

Президент Владимир Зеленский ожидал позитивные сигналы о готовности партнеров передать Украине такой тип вооружений от встречи 44 министров обороны в формате «Рамштайн», но тогда о таких планах участвовавшими в мероприятии военными заявлено не было.



Вместе с тем глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что на второй встрече в формате «Рамштайн» 23 мая страны объявили о новых способах оборонной поддержки Украины.



США не поставляют Украине реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия, несмотря на просьбы Киева. Издание Politico со ссылкой на источники писало об опасениях Белого дома, что переданными РСЗО ВСУ начнут бить по территории России, что приведет к затягиванию войны.