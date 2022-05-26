Мэр Славянска рассказал о ситуации с водой, светом и газом в городе

В Славянске часть города осталась без водоснабжения и электричества. Повреждена линия электропередач, обеспечивающая питание водозабора фильтровальной станции в селе Маяки. Об этом рассказал глава городской военной администрации Вадим Лях в интервью телеканалу «Дом».



Он отметил, что специалисты работают над устранением аварийной ситуации с электричеством. «Свет в городе появится. Останется решить вопрос с обеспечением электричеством насосных станций», — сказал он.



Вадим Лях подчеркнул, что электроснабжение является ключевым фактором жизнеобеспечения громады.



«Когда у меня спрашивают, к чему готовиться, я отвечаю — нужно молиться, чтобы остался свет. Если не будет света, не будет воды. Как сейчас — перебило линию, подкачки не работают, подать воду становится невозможно», — сказал мэр.



По его словам, восстановить газоснабжение будет возможно не раньше отопительного сезона. Об этом шла речь на совещании у главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко. Специалисты пояснили, что в газоснабжающей системе должно остаться хотя бы минимальное количество голубого топлива, чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии.



«Сейчас работники облгаза отключают абонентов, чтобы иметь возможность сохранить систему и быть готовыми к отопительному сезону», — добавил мэр Славянска.