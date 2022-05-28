«ДНР» хочет создать в Мариуполе свой телеканал

В захваченном российскими силами Мариуполе группировка «ДНР» заявила о создании своего телеканала. Об этом сообщает пресс-служба «мэрии».



В «ДНР» уверяют, что на данный момент «укомплектовано практически все оборудование для открытия телеканала; принято решение собрать у операторов, монтажеров — у кого что дома осталось, так как сгорело практически все оборудование, которое было до этого на телестанции».



«ДНР» намерена назвать канал «Новый Мариуполь».



Как сообщает российское издание «Комсомольская правда», канал может быть запущен уже через неделю.



«Мощности хватает для запуска телеканала, есть весь полный комплект для выдачи сигнала… Сейчас ищут помещение, которое должно быть с постоянным электроснабжением, а также иметь канал связи с телевышкой… Остаются вопросы помещения, электропитания и интернета, как только мы их решим, мы готовы через неделю запустить канал», — утверждают в «ДНР».



Также отмечается, что телеканал сможет передавать сигнал не только по сетям Т2, но и по сути, любому провайдеру.



«Мы сможем войти в любой пакет телевизионного вещания в Ростове, Питере, Москве, где это будет интересно», — заявляют в «ДНР».

В Мариуполе до сих пор нет электричества, газа и водоснабжения.



Из-за отсутствия электроэнергии «ДНР» не запускает вещание из телецентра в Мариуполе.