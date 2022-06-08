«Замминистра молодежи, спорта и туризма ДНР» назначен функционер «Единой России» из Омска

«Заместителем министра молодежи, спорта и туризма ДНР» назначили россиянина Илью Бубнова. Соответствующее «распоряжение» подписал экс-«премьер» «ДНР» Александр Ананченко сегодня до ухода с поста главы «правительства».



«Распоряжение» вступило в силу со дня его подписания, 8 июня.



Известно, что Илья Бубнов в 2015 году окончил Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина. С 2016 по 2021 годы возглавлял омское региональное отделение «Молодой гвардии». С 2019 года также был заместителем руководителя, начальником отдела агитационно-пропагандистской работы Омского регионального исполкома партии «Единая Россия», курировал молодежное общественное движение «Волонтерская рота „Боевое братство“».

Ранее глава группировки «ДНР» подписал «указ» об увольнении главы «правительства ДНР» Александра Ананченко, в отставку был отправлен также весь состав «правительства».



Новым главой «правительства» «ДНР» назначен россиянин Виталий Хоценко. С 2019 года он занимал должность директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. До этого работал министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.