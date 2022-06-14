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В Донецке обстреляли склад с транспортом, на котором были буквы «Z»

14 июня 2022, 10:40

В Донецке обстреляли склад с транспортом, на котором были буквы «Z»

На складе в Донецке увидели автомобили с символикой «Z». Скриншот На складе в Донецке увидели автомобили с символикой «Z». Скриншот

В Донецке в понедельник днем, 13 июня, был обстрелян склад, на территории которого находился транспорт с символикой «Z». Такие обозначения российские силы наносят на свою технику в войне против Украины.

На это обратил внимание пользователь Twitter, который проанализировал опубликванное в сети видео с места обстрела

Склад находится на пересечении проспекта Таманский и улицы Розы Люксембург в Киевском районе Донецка.

На одном из видео можно заметить, что на как минимум двух автомобилях нанесена символика «Z». Эти машины являются гражданскими, однако в ходе этой войны известны случаи, когда российские военные и боевики забирают автомобили у мирных жителей для использования в военных целях. При этом бывает, что такую символику на свои машины наносят гражданские люди и чиновники в знак «солидарности» со «специальной военной операцией» России.

Кроме того, на видео можно услышать звуки, которые похожи на разрыв боекомплекта. Все это может означать, что этот ранее гражданский склад стал военным объектом, которые используют российские силы.

Глава оккупационной «администрации» Донецка при группировке «ДНР» Алексей Кулемзин утверждал, что в результате обстрела «произошло возгорание кровли в складе воды» по проспекту Таманскому, 20.

В сегодняшней сводке «МЧС ДНР» говорится, что на Таманском проспекте был «пожар по повышенному номеру выезда» в двухуровневом здании. Подчеркивается, что огнем уничтожены «вещи и мебель на площади 150 м.

В понедельник, 13 июня, под обстрел попали несколько районов Донецка. В частности, под обстрел попал Майский рынок в Буденновском районе города.

Также разрушения зафиксированы в Куйбышевском районе. О пострадавших сообщалось в Киевском районе. Всего в «ДНР» заявили о пяти погибших жителеях Донецка за день.

После этих обстрелов глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что российские силы задействуют дополнительные военные ресурсы союзных сил для помощи.

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