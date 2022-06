В Донецке обстреляли склад с транспортом, на котором были буквы «Z»

В Донецке в понедельник днем, 13 июня, был обстрелян склад, на территории которого находился транспорт с символикой «Z». Такие обозначения российские силы наносят на свою технику в войне против Украины.



На это обратил внимание пользователь Twitter, который проанализировал опубликванное в сети видео с места обстрела

@GeoConfirmed base on my previous geo's this one was easy: the fire is definitly at 48.025714, 37.779977. Two "Z"s are visible on vehicles, this might be a military target. pic.twitter.com/4MYJNWSI7p