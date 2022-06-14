«ДНР» заявила о пяти погибших в Донецке из-за обстрелов в понедельник

В результате обстрелов Донецка в понедельник погибли 5 человек. Об этом заявил «СЦКК» группировки «ДНР».



Среди погибших — ребенок 2011 года рождения.



Ранения различной степени тяжести получили 39 человек, в том числе трое детей 2008, 2013 и 2015 годов рождения, в Буденновском, Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Любовке.



Повреждено 69 домостроений в Киевском, Буденновском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке и Верхнеторецком, а также 26 объектов гражданской инфраструктуры.

В понедельник, 13 июня, под обстрел попали несколько районов Донецка. В частности, под обстрел попал Майский рынок в Буденновском районе города.



Также разрушения зафиксированы в Куйбышевском районе. О пострадавших сообщалось в Киевском районе.



После этих обстрелов глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что российские силы задействуют дополнительные военные ресурсы союзных сил для помощи.