Журналистов призывают посетить колонию «ДНР» с пленными «азовцами»

Ассоциация семей защитников «Азовстали» обратилась к журналистам с призывом посетить колонию на оккупированной территории, где в плену содержат военных, покинувших завод. Об этом сообщают в организации.



Представителей международных СМИ призывают посетить колонию в Оленовке (Еленовке) на подконтрольной группировке «ДНР» территории, и создать сюжеты об имеющихся условиях пребывания и состоянии украинских военных.

«Возлюбленные и родственники защитников "Азовстали" призывают журналистов показать миру правду относительно реальности, в которой сейчас находятся их родные, ведь многие даже не слышали их голоса с того самого момента, как бойцы покинули "Азовсталь"… Мир должен знать правду и видеть то, что было обещано», — говорится в обращении.

Выход украинских военных с завода «Азовсталь», который они несколько месяцев удерживали, начался 16 мая и продлился несколько дней. Министерство обороны России заявило, что в общей сложности «Азовсталь» покинули более 2400 украинских бойцов. Их взяли в плен и доставили на подконтрольную группировке «ДНР» территорию.



6 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что в российском плену находится более 2500 украинских военных с «Азовстали».