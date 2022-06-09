Родные пытаются спасти «азовцев», передать им вещи и еду в колонию «ДНР»

На территории, подконтрольной группировке «ДНР», находится более двух с половиной тысяч пленных украинских военных с «Азовстали». Бойцов держат в тюремных камерах, их жены жалуются на плохие условия, но не оставляют попыток помочь им. На что способна Ассоциация жен и матерей, как общаются со своими мужчинами и на что надеются — они рассказали «Новостям Донбасса».
Мама бойца полка «Азов» Дана Лабинская всегда отвечает на звонки, особенно с незнакомых номеров, потому что это может быть ее сын. 26-летний Святослав сейчас находится в одной из колоний «ДНР». 18 мая он официально вышел с территории завода «Азовсталь» вместе с остальными побратимами. С того момента Дана не знала, как ее сын и что с ним. И вот, две недели назад, 25 мая, Святослав позвонил.
«Он сообщил, что он живой, что он вышел, что есть и пить после "Азовстали" норм. И что очень хочет домой. И что он заполнил анкету Красного Креста, лично, когда выходил», — поделилась мать бойца.
Это был последний раз, когда Дана слышала сына. Разговор короткий, номер — неизвестный. Родственники любыми способами пытаются получить хоть какую-то информацию о своих детях, мужьях, братьях и сестрах. Неделю назад в паблике так называемой «ДНР» Дана нашла видео и фото сына.
«Очень волнует его состояние здоровья, потому что он был ранен, у него затянулись раны с осколками. Никто осколки не доставал. Понятно, что качественного и достойного питания там, в принципе, и быть не может. Но после того, что люди пережили, если там есть хотя бы три раза в день что-то поесть и что-то попить, то для них это уже удовлетворительно. Но мы не знаем, а может и стало хуже сейчас», — рассказала женщина.
Разговоры сухие и короткие, связь плохая. Защитники «Азовстали» выходили на связь в период с 23 по 25 мая, отметила Дана. Мать бойца предполагает, что как раз в этот момент в колонию приходили сотрудники Красного Креста.
«Я есть, я вышел, я поел, ноги болят, хочу домой, все. Разговор на этом закончился, если мы все услышали. Были такие, кто не все услышал. Было такое, что один парень говорил: "У меня все норм", что означает "Я живой" — у них это считается нормальным. И он называл еще имя побратима и, например, говорил, что у него тоже все хорошо», — сказала в беседе с «НД» Дана.
Родные уже дальше передавали информацию друг другу. Но это была разовая акция, и не всем бойцам «Азовстали» дали позвонить.
«Мой, например, брат, мне ни разу не звонил. И крайний раз я слышала его голос, это было 20 мая, как раз в тот последний день их вывоза с "Азовстали"», — говорит сестра начальника штаба полка «Азов» Сандра Кротевич.
Родственникам пока некуда обратиться, чтобы такие звонки стали регулярными. Наладить коммуникацию пытаются они сами. Для этого создали Ассоциацию семей защитников «Азовстали». Дана Лабинская ездила из Львова в Киев на учредительное собрание.
«Я надеюсь, что все-таки, как юридическое лицо, организация сможет что-то делать, какие-то шаги. Одно дело спрашивает просто человек, а совсем другое — если юрлицо. Потому что нам сказали, что наймут специально юристов международного и гуманитарного права. Есть надежда, что хотя бы какую-то информацию они смогут получить», — подчеркнула мать бойца.
На данный момент Ассоциация семей защитников «Азовстали» проходит регистрацию в министерстве юстиции Украины. Но в силу того, что идет война, официальные структуры работают не так быстро, как хотелось бы. Несмотря на это, родные уже стучатся во всевозможные украинские и международные организации. Основное, чего хотят добиться родственники — чтобы условия, на которых защитники «Азовстали» выходили с ее территории, были выполнены.
«Парни выходили с условием того, что Красный Крест — третья сторона — берет на себя обязанности следить за их пребыванием на оккупированной территории», — отметила сестра начальника штаба полка «Азов».
Боец 35-й бригады Морской пехоты ВСУ Денис Малыхин, позывной «Байрактар» — один из тех, кто мог оказаться заблокированным на «Азовстали» вместе с остальными. Но он с побратимами вышел из Мариуполя буквально за считанные часы до того, как круг замкнулся и город оказался в блокаде.
«Нам тоже предлагали, когда еще мы выходили в марте, отойти в завод, но мы понимали, что это, ну, каменный мешок, и что это в принципе гроб, самый настоящий, поэтому мы вышли и сейчас выполняем задачи в другом месте. Я думал, что их будут выводить на территорию Украины, что договорились. И для меня, и для побратимов настоящим шоком было то, что, оказывается, их будут забирать россияне и выводить туда на территории. Потому что, зная их отношение к "Азову", это, конечно, реально шок», — поделился боец.
Выход украинских военных с «Азовстали». Фото: Минобороны РФ
Даже когда «Азовсталь» была в окружении, и на территорию завода сбрасывали трехтонные бомбы, Святослав все равно иногда выходил на связь, благодаря системе Starlink. Также Дана следила за новостями, и понимала, что происходит. А сейчас о защитниках мариупольской крепости нет никакой информации.
«Настолько тогда я себя ощущала в тупике. У меня были иногда очень тяжелые эмоции. Конечно, я должна была их держать при себе. Если я шла плакать, то так, чтоб никто не видел. Потому что есть и работа, и дети другие еще. Ну, нельзя, я не имею права ни перед кем раскисать. Муж мой тоже пошел воевать. И эти эмоции были очень тяжелыми, безвыходными. А теперь я ничего не знаю, я очень переживаю, чтоб, не дай Бог, его не пытали, чтобы он не был голодным. Но той безысходности нет. Есть очень маленький лучик, но я верю, что он есть», — говорит Дана.
Так сложилось, что на «Азовстали» был сначала дед — правда, в мирное время — а потом внук. Когда Святослав защищал «Азовсталь», Дана поддерживала его рассказами о семье. Покойный отец женщины в 2004 году запускал в Мариуполе одну из линий выплавки металла под высоковольтным напряжением.
Кадры вывоза украинских военных из завода в Мариуполе облетели уже, наверное, весь мир: проверка сумок, татуировок, телефонов, а потом, вероятно, допросы и постановочные интервью российских СМИ с защитниками «Азовстали».
«Знаю, опять же, по слухам, что там был один, который очень пламенно выступал по отношению к Кадырову, говорил о том, что он его семью порежет и все остальное, и, вроде бы как, опять же, по слухам, его повезли в Грозный», — рассказал боец 35-й бригады.
Единственная связь, которую невозможно оборвать — духовная. Связь между мамой и сыном, в которую верит Дана.
«Я про него много думаю, я мысленно отдаю ему частичку своей силы, я не позволяю себе слабости. Потому что у сильных мужчин должны быть сильные мамы. Я очень работаю сейчас над собой, чтобы какие-то, не дай Бог, мои негативы ему не передавались», — отметила она.
Сроков, когда же произойдет обмен защитников «Азовстали» на российских военных — нет. В первую очередь должны обменять тяжелораненых, потом женщин, дальше уже всех остальных. В колонии на территории, подконтрольной группировке «ДНР», находятся не только бойцы полка «Азов», но и пограничники, полиция и другие подразделения Вооруженных сил Украины. Для родственников важна жизнь каждого.
«У моего сына было девять осколочных ранений ног, но кости остались целыми, это у него так зажило. У него осколки затрагивают нервы, страшные боли в ногах. Но он все-таки вышел на своих ногах. Но там, в плену, есть более серьезно раненые, у которых как-нибудь позатягивалось. И они живут, ну, они выживают. И тут, на самом деле, каждая минута дорога. Я за своего ребенка переживаю, но я знаю, что есть люди намного тяжелее», — уверена мать бойца.
Раненые украинские военные с «Азовстали». Фото: Alexander Ermochenko / Reuters
Согласно мандату, Красный Крест имеет право посещать украинских военных и проверять условия их содержания. Но о своей работе касательно защитников «Азовстали» миссия не сообщает.
«В Мариуполе видели их работу, видели так называемую работу. Видели там и местные жители, и мы частично — ее нельзя назвать удовлетворительной», — считает Денис.
Матерям крайне сложно принять условия, в которых находятся защитники «Азовстали».
«Хуже всего, когда ты сидишь, у меня в кране теплая вода, у меня еда в холодильнике, и ты понимаешь, что у тебя это все есть, а ты ничего не можешь сделать для своего ребенка, который вообще неизвестно что имеет, где он, как он. Это для мамы очень тяжело. Я не могу ему передать кусочек хлеба, кусочек бинта. Ничего. И это так страшно», — говорит Дана.
Сандра, в свою очередь, отмечает, что нормальная связь должна быть согласно Женевской конвенции.
«Согласно обязательств, которые вроде как брал на себя Красный Крест и обещал. На сегодняшний день не выполняется от слова совсем», — уверяет она.
У родственников защитников «Азовстали» возникла идея о создании гуманитарного коридора с территории, подконтрольной Украине, на территорию колонии «ДНР», где содержат украинских военных. Потому что все, кто там — уже родные друг другу, как и их родственники.
«Я понимаю, что это дорого, этих пленных даже элементарной едой кормить. Какая-то одежда, они же вышли без ничего. Чтоб можно было просто им передать, пока это все выравнивается, еду, медикаменты, одежду. Только я со своими друзьями, мы бы могли, наверное, половину тех парней одеть, понимаете, и накормить. Не от того, что мы такие богатые, а от того, что мы дружные и готовы отдать почти все свое», — объясняет Дана.
По словам Сандры, в этом направлении ведется совместная с ГУР работа — примерно с 20 мая, еще до начала вывода.
«Разговоры о том, что надо поставлять нормальную еду, воду, одежду и так далее. Наша разведка этим занимается. Она пытается договориться, она пытается решить этот очень болезненный вопрос», — рассказывает она.
Почему пока не работают ни гуманитарные миссии, ни коридоры, почему не соблюдаются законы войны и Женевские конвенции, а родные часто остаются в неведении — вопрос не риторический, говорит Денис Малыхин.
«Война де-факто не объявлена. То есть со стороны России идет какая-то непонятная "спецоперация". В Украине тоже непонятно, как это они трактуют, вот и конвенции автоматически могут нарушаться», — считает военный.
4 июня стало известно о первом официально подтвержденном обмене с российской стороной погибшими военными с начала войны на территории Украины. Речь шла в общей сложности о 320 телах, по формуле «160 на 160». Сам обмен был проведен за два дня до публичного объявления о нем: на линии фронта в Запорожской области. Операция проводилась ГУР Минобороны, СБУ, Генштабом ВСУ и другими силовыми структурами Украины.
«Это все делалось секретно, огласке это все не предавалось, в силу того, чтобы не сорвать эти договоренности. Там очень все настолько хрупко, что многие моменты, к сожалению, нельзя озвучивать», — объяснила Сандра.
Десятки тел были извлечены из-под руин завода «Азовсталь». Украина проводит анализ ДНК доставленных тел для установления их личностей. 52 переданных тела погибших — это военные полка «Азов». Родственники погибших «азовцев» в комментариях Associated Press рассказали, что по меньшей мере два грузовика с телами из «Азовстали» были доставлены в военный госпиталь в Киеве для опознания. По их словам, некоторые из тел сильно обгорели. Уточнить, кто в списках, можно в Ассоциации семей защитников «Азовстали», их контакты есть в открытом доступе.
Параллельно с этим, жены и матери «азовцев» регистрируют фонд помощи защитникам «Азовстали», чтобы не собирать деньги с близких, как это делают в других подразделениях.
«После того, как мы их освободим, а мы их обязательно освободим вместе с нашим государством, вместе с нашей разведкой, чтобы мы могли им нормальную предоставить психологическую реабилитацию, физическую реабилитацию и нормальное существование», — резюмировала Сандра.