Зеленский подтвердил, что РФ взяла в плен более 2,5 тысячи бойцов с «Азовстали»

Более 2,5 тысяч украинских бойцов с «Азовстали» находятся сейчас в российском плену. Об этом журналистам рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.



По словам Зеленского, их освобождением занимается Главное управление разведки Минобороны Украины.



Он подчеркнул, что российской стороне невыгодно применять пытки против украинских защитников с «Азовстали», поскольку они стали «публичными пленными».



Также президент отметил, что не воспринимает всерьез заявления от российских властей и представителей группировки «ДНР» относительно дальнейшей судьбы пленных бойцов, поскольку таким образом они пытаются на этом «пиариться».



Ранее власти Украины число попавших в плен украинских военных с «Азовстали» не озвучивали.



Выход украинских военных с завода «Азовтсаль», который они несколько месяцев удерживали, начался 16 мая и продлился несколько дней. Министерство обороны России заявило, что в общей сложности «Азовсталь» покинули 2439 украинских бойцов. Их взяли в плен и доставили на подконтрольную группировке «ДНР» территорию.



Украинская сторона заявляет, что военных с «Азовстали» планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



Международный комитет Красного Креста начал регистрацию пленных украинских военных, покинувших завод «Азовсталь». МККК и нардеп Верховной Рады посетили места содержания пленных с «Азовстали».