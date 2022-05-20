Шойгу доложил Путину о полном переходе «Азовстали» под контроль росармии

В Минобороны России заявили, что с территории меткомбината «Азовсталь» в Мариуполе вышли все украинские военные.



Как утверждает российское Минобороны, подземные сооружения завода «перешли под полный контроль российских вооруженных сил», а с 16 мая «в ходе операции сложили оружие и сдались в плен» 2439 бойцов «Азова» и военнослужащих ВСУ, заблокированных на территории завода.



В Минобороны РФ добавили, что сегодня сдалась в плен последняя группа в составе 531 человека, в их числе и командир «азовцев» Денис Прокопенко.



«О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполя от украинских боевиков министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину», — заявили в Минобороны страны-оккупанта.

16 мая начался согласованный Украиной и Россией выход Мариупольского гарнизона с заблокированной «Азовстали». Украинские власти приводили данные только за первый день. Так, согласно Минобороны Украины, за 16 мая в Новоазовск вывезено 53 тяжело раненых украинских военных, еще 211 бойцов — в Еленовку. Оба населенных пункта подконтрольны группировке «ДНР». Позже стало известно, что раненых также привозят в больницу Донецка.



В «ДНР» заявили, что доставленных в Еленовку украинских военных допрашивают в СИЗО.



Украинских военных планируют обменять на пленных российских солдат. Когда это произойдет, в сообщениях украинских представителей не уточняется.



Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по возвращению домой украинских военнослужащих с завода «Азовсталь» имеет несколько этапов.



Международный комитет Красного Креста начал регистрацию пленных украинских военных, покинувших завод «Азовсталь». МККК и нардеп Верховной Рады Александр Ковалев посетили места содержания пленных с «Азовстали».