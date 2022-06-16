Войска РФ обстреляли поезд с гумпомощью для жителей Донбасса

Последствия обстрела. Фото: Jose Andres / Twitter

Армия РФ ударила ракетой по поезду с гуманитарной помощью от организации World Central Kitchen (WCK) для жителей Донецкой области. Об этом в Twitter написал основатель организации испанец Хосе Андрес.



По его словам, удар пришелся по одному из вагонов железнодорожного состава, еда предназначалась для эвакуированных жителей Мариуполя, от обстрела никто не пострадал. Андрес отметил, что этот обстрел не остановит благотворительную миссию команды WCK.



Волонтеры организации сообщили, что обстрел произошел недалеко от станции Покровск в Донецкой области.



World Central Kitchen — неприбыльная неправительственная организация, занимающаяся обеспечением пищей после стихийных бедствий.

Вчера, 15 июня, под обстрел попал железнодлорожный состав в Покровске, Донецкой области.



Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за день от обстрелов российских войск в области погиб мирный житель Константиновки, а еще 10 человек в регионе были ранены.