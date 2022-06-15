Российская армия обстреляла Покровск

В ночь с 14 на 15 июня Покровск был обстрелян войсками РФ. Об этом сообщил мэр города Руслан Требушкин.



Он отметил, что из-за прилета снаряда есть повреждения инфраструктуры. Погибших и раненых, по его информации нет. Информацию об отсутствии пострадавших также подтвердили в ГСЧС.







Требушкин призвал оставшихся в Покровске жителей поскорее эвакуироваться и напомнил о возможности сделать это бесплатно на поезде, который едет во Львов с местного ж/д вокзала.

Ранее об обстреле Покровска сообщалось в утренней сводке Главного управления Национальной полиции Донецкой области.