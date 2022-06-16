«ЛНР» заявила, что зашла на территорию «Азота». Но ВСУ держат оборону

В Северодонецке боевики «ЛНР» зашли на территорию химзавода «Азот». Военнослужащие ВСУ держат оборону. Об этом заявил глава группировки Леонид Пасечник, передает российское агентство «ТАСС». По словам Пасечника, территория завода, так называемая промзона, не под контролем «ЛНР».



«Мы туда зашли», — уверяет Пасечник.



Он добавил, что «оттуда выбить» украинские подразделения у них не получается.



Жилая зона города, утверждает Пасечник.



Сколько мирных жителей находится на территории «Азота», он не знает. Данные «разведки» о количестве людей «постоянно разнятся». Мирных жителей, которые прячутся в бомбоубежищах от обстрелов, он называет «заложниками», и предполагает, что их до полутора тысяч. В такую же цифру Пасечник оценивает количество украинских военных на «Азоте».

Для вывода гражданских лиц, которые находятся в бомбоубежищах на химзаводе «Азот» в Северодонецке, россияне предложили открыть коридор — на подконтрольные группировке «ЛНР» территории.



Как сообщает глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк, в бомбоубежищах на химзаводе «Азот» в Северодонецке остаются более 500 человек.



15 июня с территории «Азота» вышел один мирный житель, «лНР» заявила о срыве вывода людей.