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Шольц, Макрон и Драги просили Зеленского возобновить переговоры с Путиным — СМИ

17 июня 2022, 09:49

Шольц, Макрон и Драги просили Зеленского возобновить переговоры с Путиным — СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги во время вчерашнего визита в Киев «за закрытыми дверями» призвали украинского президента Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

По информации издания, аргументация призыва европейских лидеров к Зеленскому в том, что в странах ЕС из-за войны резко замедлился экономический рост, а инфляция достигла рекордного уровня, экономический ущерб, который европейские государства несут из-за боевых действий, становится все больше и его труднее компенсировать.

По итогам визита в Киев было объявлено, что лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии поддерживают идею предоставления Украине статуса кандидата на членство в Европейском Союзе. 

На пресс-конференции в украинской столице Макрон пообещал, что Франция и Германия не будут принуждать Украину к мирным переговорам с РФ. При этом он указал, что украинские власти лично должны определить условия для диалога с Кремлем.

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