У Зеленского опровергли, что Макрон, Шольц и Драги склоняли его к переговорам с РФ

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги не склоняли украинского президента Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Об этом «Укринформу» заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.



Так он опроверг ранее распространенную информацию газетой Die Welt о том, что побывавшие вчера, 16 июня, в Киеве европейские лидеры могли сколнять украинского главу государства начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.



«Напротив, вчера на встрече говорилось, что только Украина самостоятельно может определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией», — сказал Никифоров.



Он отметил также, что партнеры выразили заинтересованность в том, чтобы Украина находилась в наиболее выгодной чем РФ переговорной позиции. Никифоров сообщил, что Германия, Франция и Италия и дальше будут оказывать оборонную, экономическую и политическую поддержку украинскому государству.