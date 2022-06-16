Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал не принуждать Украину к мирным переговорам с РФ. Украинские власти лично должны определить условия для диалога с Кремлем. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.



«Мы всегда поддерживаем вариант диалога, потому что в один прекрасный день конфликт должен прекратиться и должны начаться переговоры. Но условия переговоров должны быть определены Украиной: Франция и Германия никогда не будут посредниками за спиной Украины и никогда не будут требовать от Украины условий», - сказал он.



Макрон также отметил, что всегда информировал президента Украины Владимира Зеленского о контексте своих переговоров с Путиным.



Премьер-министр Италии Марио Драги также считает, что мир должен быть установлен на условиях Украины. Он подчеркнул, что для достижения мира Украина должна обороняться.



Драги также отметил, что участники переговоров готовы способствовать проведению расследований военных преступлений российской армии в Украине.