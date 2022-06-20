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«Ощадбанк» изменил вход в приложение для жителей неподконтрольных территорий

20 июня 2022, 13:04

«Ощадбанк» изменил вход в приложение для жителей неподконтрольных территорий

«Ощадбанк» сделал вход в мобильное приложение Сбер24 через смс по Viber для жителей неподконтрольных территорий. Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

«Получили следующую информацию. "Ощадбанк" сделал вход в Сбер24 через смс по Viber», - говорится в сообщении.

Он объяснил, что для этого необходимо звонить по веб-звонку в контакт-центр и банк меняет отправку смс на Viber.

30 мая оккупанты отключили в Херсонской области интернет и мобильную связь от украинских операторов, из-за чего жители захваченных территорий не могут войти в интернет-банкинг.

Жителям временно захваченных территорий рекомендовали пользоваться мобильными приложениями, построенными на открытом коде и VPN-сервисами.

 

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