Получить пенсию во время войны: Что с украинскими выплатами в Донецке, Луганске, Мариуполе и Херсоне

Из-за войны пенсионеры столкнулись с новыми сложностями в оккупации. Фото: Depositphotos

Продолжает ли Украина выплачивать пенсии людям на оккупированных территориях и в зоне боевых действий? Есть ли хоть какой-то вариант снять эти деньги на неподконтрольных территориях? «Новости Донбасса» собрали всю доступную информацию в этом материале.



Что нужно для снятия украинской пенсии в Донецке?

Правительство обеспечивает финансирование выплат пенсий в полном объеме независимо от места жительства на территории Украины. Начнем с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не контролировались властями до 24 февраля. Зачисление пенсий на карточки граждан продолжаются. Но в Донецке и Луганске практически отсутствует украинская мобильная связь. То есть люди не получают СМС о зачислении выплат на карту и не могут зайти в интернет-банкинг, как раньше.



Но, как и прежде, в Донецке и Луганске работают обналичивающие конторы. Правда, их стало меньше и работают они не везде. В первую очередь, опять же, из-за отсутствия мобильной связи.







«Ощадбанк без подтверждения СМС на телефон не производит никакую операцию — ни перевода, ни снятия. Но есть несколько мест в городе Донецке, где можно поймать сеть, и там уже организованы, скажем так, мобильные обменники. В моем случае, я была на Шахтерской площади, это Северный автовокзал», — рассказала «Новостям Донбасса» пенсионерка из Донецка Елена.



Крупную сумму снять не получится — банк блокирует проведение таких операций, потому приходится дробить выплату и обналичивать по частям.



Кроме того, спекулянты пользуются своим исключительным положением и обменивают безналичную гривну по официальному курсу, который искусственно занижен «центробанком ДНР».

Как обналичивают пенсии жители недавно захваченных городов Донбасса?

Что же касается новых захваченных Россией территорий Донбасса, то украинские пенсии продолжают начисляться людям, правда обналичить деньги удастся только лишь в том же Донецке, куда добраться можно, но после нескольких проверок.



Вместе с тем, группировки «ЛНР» и «ДНР» начинают вводить рубли на оккупированных территориях, в том числе выдавая выплаты. По информации, полученной «Новостями Донбасса» от жителей Мариуполя и Волновахи, в эти города приезжает мобильное «Республиканского банка ДНР». Чтобы получить карту, пенсионеры должны предъявить документы, свое удостоверение и ведомость о размере пенсии. Если оформить карту удалось, то на нее затем приходят рубли в соотношении 2,5 за 1 гривну.





Что с украинскими пенсиями в оккупированных Россией городах Украины

А вот на оккупированных территориях Запорожской, Харьковской и Херсонской областей Россия пенсии не выплачивает. Вместе с тем Украина продолжает начислять средства на карты жителей этих регионов, но обналичить их — настоящий квест. РФ не пропускает в Херсон, Бердянск и Мелитополь инкассаторов, мобильные отделения. Также заблокирована возможность свободно выезжать местным жителям на подконтрольную Украине территорию. Кроме того, наблюдаются постоянные проблемы со связью.



Поэтому люди организовываются на месте самостоятельно. Кто-то по тропинкам выезжает на велосипеде в свободные населенные пункты, снимает деньги там себе и помогает обналичить пенсии другим. Кто-то обналичивает выплаты на кассах в одной из сетей супермаркетов, правда, работают они уже не везде. А кто-то просит наличку у друга, знакомого или соседа, если тот согласен на обмен.

«Укрпочта» не доставляет пенсию в оккупацию

Гораздо хуже ситуация у тех людей, которые получали деньги не на карточки, а через «Укрпочту». Украинская почтовая служба не имеет технической возможности доставлять туда пенсию. В министерстве соцполитики сообщили, что вся сумма таких пенсий будет зачисляться на счета, которые им будут открыты в Ощадбанке. Средства со счета человек сможет безотлагательно получить в любом отделении этого госбанка на безопасной территории на основании паспорта и справки с номером налогового кода, подписав договор банковского счета.



Такая ситуация с пенсиями на занятых Россией территориях Украины. Если вы нас смотрите из такого региона — поделитесь в комментариях своим опытом: как вы получаете пенсию и ее обналичиваете. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк, чтобы видео посмотрело как можно больше людей.