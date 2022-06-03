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«ДНР» заблокировала Viber на оккупированной территории

03 июня 2022, 20:43

«ДНР» заблокировала Viber на оккупированной территории

Группировка «ДНР» вслед за «ЛНР» ограничила использование мессенджера Viber на оккупированной территории.  

В группировке заявили, что «решение было принято в первую очередь для защиты жизни и здоровья наших людей», так как за последнее время фиксируют случаи использования Viber «в целях информационной и психологической войны, но и для распространения вредоносных программ, на базе которых наносятся реальные удары по нашим людям и населенным пунктам и раскрывается местоположение критической гражданской и военной инфраструктуры».

Ранее группировка «ЛНР» заявила, что с 3 июня временно ограничит доступ к мессенджеру Viber на территории отдельных районов Луганской области. 

Ранее «Л-ДНР» заблокировали доступ к Facebook и Instagram на подконтрольной ей территории. С аналогичным объяснением доступ к Facebook и Instagram был запрещен и на территории России. Кремль назвал Meta «экстремистской организацией».

Зайти в Facebook и Instagram по-прежнему можно с помощью VPN.

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