Интернет без ограничений с VPN: Что это такое и кому пригодится

VPN скрывает данные о местоположении и шифрует трафик. Фото: Depositphotos

Использование VPN-приложений разрешено в большинстве стран мира. Но есть и те, где их использование запретили на законодательном уровне. Причин таких действий со стороны руководства стран много, но, пожалуй, главная — политика жесткой цензуры в отношении своих же граждан. Зачем нужен VPN и как им пользоваться в Украине в условиях российского вторжения — читайте в материале «Новостей Донбасса».



Что такое VPN



VPN (Virtual Private Network) — это простая программа, созданная для защиты онлайн-анонимности интернет-пользователей. Она скрывает данные о местоположении и шифрует трафик. Таким образом, находясь в любой точке мира, вы можете зайти на сайт или использовать приложение, доступ к которым в том или ином регионе заблокирован.



Существуют сотни, если не тысячи приложений VPN. В зависимости от запросов пользователей меняется пакет предоставляемых услуг. Большинство VPN-серверов можно скачать бесплатно: на сайтах, если вы работаете на компьютере, или же в App Store или Play Market, если данная программа нужна вам на телефоне.



Как выбрать VPN



Сайт vpnMarket составил 5 лучших бесплатных пробных версий VPN на 2022 год. Так в первой тройке:

ExpressVPN

CyberGost

ProtonVPN

Все они предлагают льготный период от 30 до 60 дней. После истечения этого срока за использование приложений придется платить. Цена варьируется от двух до десяти долларов за месяц. Но если платить вы не собираетесь, то есть и бесплатные варианты. Правда, там никто не гарантирует безопасность ваших данных.



VPN в Украине

В нашей стране широкую популярность VPN-программы получили в 2017 году. Тогда украинское правительство ввело санкции против ряда российских сайтов и приложений. Среди них были «ВКонтакте», «Однокласники», «Mail.ru», «Яндекс». Тем временем некоторые украинцы отказываться от привычных соцсетей не хотели, поэтому и начали массово искать способы, как продолжить их использование. Самым простым способом оказался VPN. Впрочем, со временем пользователи просто решили перейти на другие площадки.



VPN в оккупации



С необходимостью использовать VPN украинцы на Донбассе и в Крыму столкнулись еще раньше — после начала российской оккупации в 2014 году. Например, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей группировки «ДНР и «ЛНР» сразу заставили местных провайдеров отключить большинство популярных общенациональных и региональных новостных интернет-сайтов, в том числе и «Новости Донбасса». Аналогичная ситуация произошла и на Крымском полуострове.



После того, как Россия 24 февраля 2022 года начала большую войну против Украины, зона временной российской оккупации была расширена и на другие регионы страны, где местным жителям теперь также нужен VPN.







VPN в России



В самой же РФ VPN сейчас как никогда популярен. Ведь после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Кремль всеми силами пытается оградить россиян от правдивой информации. Так, российские органы власти блокируют сайты газет и интернет-изданий за то, что те называют войну войной и сообщают о реальных последствиях действий так называемых «освободителей». Еще 21 марта по требованию Генеральной прокуратуры суд запретил в России деятельность американской корпорации Meta и признал ее экстремистской. Это решение распространяется на две соцсети компании — Facebook и Instagram. До этого, начиная с 15 марта, доступ к соцсетям уже заблокировали. Все российские пользователи бросились переходить в другие мессенджеры, но также публиковали списки VPN-приложений, которые можно скачать, чтобы обойти запрет властей. При этом чуть меньше, чем за месяц в России заблокировали свыше 20 серверов VPN и эта цифра растет.