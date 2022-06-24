«ЛНР» заявила о захвате Горского и Золотого

ВГА Золотого. Скриншот видео из Telegram-канала Андрея Марочко

Российская армия совместно с силами группировки «ЛНР» взяла под контроль Горское и Золотое. Такое заявление сделал представитель «народной милиции» группировки «ЛНР» Андрей Марочко.



Марочко уверяет, что Золотое и Горское полностью захвачены. На здании украинской военно-гражданской администрации установили красное «знамя победы».

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив накануне сообщил, что ВСУ вышли из окружения в районе Золотого и Горского.



Вчера, 23 июня, Марочко сообщил, что районы Золотого-3 и Золотого-4 в Луганской области захвачены российскими силами. Бои в Золотом-1, Золотом-2 и Горском продолжались.

Как сегодня проинформировал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, в Луганской области атака на Лисичанск отражена, в Северодонецке идут бои. Российская армия захватила Николаевку.



Также он сообщил, что ВСУ придется отойти от Северодонецка.



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