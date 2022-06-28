Ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге: Число погибших более 20

Последствия обстрела Кременчуга. Фото: ОВА

Число погибших в торговом центре «Амстор» в Кременчуге, по которому накануне российская армия нанесла ракетный удар, составляет более 20 человек.



Об этом на брифинге после полудня 28 июня сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



По его словам, еще 59 человек были ранены, из них 25 — госпитализированы.



Всего в ТЦ на момент удара находилось около тысячи человек, отметил Тимошенко.





Днем 27 июня российские войска нанесли ракетный удар по торгово-развлекательному центру в Кременчуге. По данным Офиса президента Украины, в тот момент в ТРЦ находились более тысячи человек. В здании начался пожар, сообщалось о гибели 13 человек. В прокуратуру поступило более 40 заявлений от родственников пропавших без вести граждан в результате ракетного удара по ТРЦ.



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