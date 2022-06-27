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После обстрела Кременчуга уже 40 человек считаются пропавшими без вести

27 июня 2022, 23:33

После обстрела Кременчуга уже 40 человек считаются пропавшими без вести

В прокуратуру поступило более 40 заявлений от родственников пропавших без вести граждан в результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

«В настоящее время уже поступило более 40 заявлений от граждан о безвестном исчезновении их родных», - сказано в сообщении.

Отмечается, что спасатели продолжают разбирать обломки здания. Эта работа осложнена из-за пожара, мероприятия по локализации которого продолжаются.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время известно о 13 погибших, тела которых извлечены из-под завалов. За медицинской помощью обратилось 59 человек, почти половина в тяжелом состоянии, 1 человек от полученных травм скончался в больнице.

Как сообщалось, днем 27 июня российские войска нанесли ракетный удар по торгово-развлекательному центру в Кременчуге. По данным Офиса президента Украины, в тот момент в ТРЦ находились более тысячи человек.

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