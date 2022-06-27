Ракетный обстрел Кременчуга: есть жертвы

Российские войска нанесли ракетный удар по торгово-развлекательному центру «Амстор» в городе Кременчуг Полтавской области. В здании на тот момент находились люди. По данным президента Украины Владимира Зеленского, в ТРЦ находились более тысячи гражданских лиц.



По данным замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, в результате удара по ТРЦ 20 человек ранены, 2 погибли. Девятеро находятся в тяжелом состоянии.



Сейчас на месте работают медики, спасатели и милиционеры. Число пострадавших уточняется.



Пожар, возникший в результате попадания ракеты, охватил площадь в более, чем 10 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

К тушению привлечены 115 человек и 20 единиц техники ГСЧС. К месту пожара следует пожарный поезд «Укрзализныци» и ГСЧС Украины.