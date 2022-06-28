Зеленский призвал Совбез ООН признать терактом российский удар по Кременчугу

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Совету безопасности ООН с призывом признать терактом ракетный удар войск РФ по Кременчугу.



«Я предлагаю, чтобы было заявление, чтобы было решение, что это террористический акт. И чтоб это можно было расследовать. Чтобы проверили, что это действительно была атака с территории России», — заявил президент в ходе выступления на заседании Совбеза ООН.



Он подчеркнул, что организации, которые совершают подобное, признаются террористическими, соответственно, действия государства-агрессора тоже должны быть признаны террористическими.



«Такие организации становятся врагами человечества и такие действия наказываются. А если это осуществляет государство, то оно тоже не может оставаться безнаказанным. Это ежедневные террористические акты, совершаемые без выходных», — отметил Зеленский.





Днем 27 июня российские войска нанесли ракетный удар по торгово-развлекательному центру в Кременчуге. По данным Офиса президента Украины, в тот момент в ТРЦ находились более тысячи человек, погибли более 20 человек, еще 59 человек были ранены, из них 25 — госпитализированы.



По данным прокуратуры, поступило более 40 заявлений от родственников пропавших без вести граждан в результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге.