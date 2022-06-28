Лидеры G7 осудили удар войск РФ по торговому центру Кременчуга

Лидеры G7 осудили ракетный удар армии РФ по торговому центру в Кременчуге, назвав эту атаку военным преступлением. Об этом идет речь в заявлении G7.



Отмечается, что президент РФ Владимир Путин и другие виновные будут привлечены к ответственности.



Также лидеры G7 подтвердили «непреклонную поддержку Украины» и заявили, что не успокоятся, пока «Россия не закончит свою жестокую и бессмысленную войну с Украиной».



Президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter назвал удар по Кременчугу подлостью и абсолютным ужасом, подкрепив твит видео пожара в ТЦ после ракетного удара с подписью «русский народ должен видеть правду».

Ранее в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины заявили, что поступило более 40 заявлений от родственников пропавших без вести граждан в результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге.